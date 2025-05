Poslednjih dana, uoči posete predsednika Srbije Moskvi, iz Brisela su stizale poruke da će to imati svoju cenu. Vučić je naveo da ne očekuje racionalne odgovore, već pritiske, i poručio da će posledice zbog odlaska na Paradu pobede u Moskvi osetiti pre svega on lično.

- Ulozi su veliki, bez obzira na to kakav stav imam o unutrašnjoj politici predsednika, ovaj potez bi mogao da znači geopolitički zaokret Srbije. Predsednik je i do sada imao mnogo sastanaka sa Putinom i Si Đin Pingom, ali je uvek pokušavao da se ne opredeli, ali mislim da mu to Brisel ni neće dozvoliti - kaže Glišić.