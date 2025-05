MOSKVA - To što mnogi u Srbiji žele da me seku od vrata, usta, da me ubiju ovako, onako... nemam nikakav problem sa tim. Ja sam ovde u srcu Moskve... Toliko se slobodno osećam i slobodarski, i na svakom drugom mestu u svetu... Mislim da i to samo govori o našim razlikama, planovima..., rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas iz centra Moskve.