- Nisu mu se obratili (Aleksandru Vučiću, prim. aut.), a kad mu se obrate, ja jedva čekam da mu se direktno obrate da bi pokazali da je on predmetna, nenadležna institucija i da su odbili dijalog sa njim i da su rekli da mu se nikada neće obratiti i da nikada neće imati dijalog sa njim. Ali sad su nekako došli na kraj balade upravo do njega, zato što je on jedina osoba koja u ovoj Srbiji može da ispuni njihov ultimativni zahtev, a to su prevremeni izbori. Tako da kad mu se obrate, ja ne znam, možda će im izaći u susret ako lepo obrazloži. Neka se obrate nadležnoj instituciji pa će nadležna institucija da donese tu odluku. Ako lepo zamole u nenadležnoj instituciji, ja znam da je Aleksandar Vučić čovek velikog srca, tako da možda im izađe u susret. A možda i ne. Nego samo da vidimo, svi pričamo o tim izborima, niko se nije obratio sa obrazloženjem predsedniku da raspiše vanredne parlamentarne izbore. A možda je dugo obrazloženje i objašnjenje građanima Republike Srbije. A što su pet meseci pričali da se nećemo izvući na izbore? - odgovorila je Brnabić.