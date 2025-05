Predsednik Vučić kaže da očekuje teške reakcije iz Evropske unije, ali da neće ćutati, jer smo mi uvek bili na pravoj strani istorije. Naglašava da ukoliko bude bilo potrebno, cenu će platiti lično on, a ne Srbija.

- Ako su mislili da ću da ćutim, kao što su im neke prećutali na poslednjoj evropskoj političkoj zajednici kada su ih napali zbog poseta Moskvi, ja neću da ćutim. I sad vam kažem, moj odgovor će biti ozbiljan, odgovoran, i on unapred pripremljen. Neću ga čitati, izgovoriću ga iz glave, ali ću im reći sve šta mislim o svakoj vrsti političkog odnosa koji su imali prema Srbiji - rekao je Vučić.

- Pokušavaju se naći različite vrste zamerki Srbiji, iako je to zemlja koja ni na koji način nije uključena u rat u Ukrajini koji besni već tri godine, iako je to zemlja koja je pozivala na mir, na pregovore, što danas i jeste agenda, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, a onda i nekih zemalja članica Evropske unije, zaista nisu jasna ta uslovljavanja na račun ličnog predsednika Vučića, na račun države Srbije u celini, kada imate jasne i precizne izjave predsednika Srbije da naša zemlja neće napustiti svoj put ka punopravnom članstvu u EU i kada imate danas, dok je on u Moskvi, našeg premijera Đuru Macuta koji se sastaje sa predstavnicima zemalja EU - zaključio je Petrović.