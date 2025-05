- Ona želi da bude na tragu istorije i ne želi da dođe do revizije istorije, jer smo videli u poslednje vreme da se mnogo radi na tome da se izvrši revizija istorije. Ruska Federacija, kao najznačajniji deo Sovjetskog Saveza, iz ljudskih, hrišćanskih i istorijskih razloga sebi ne može dozvoliti zaborav, imajući u vidu da je 27 miliona Sovjeta, odnosno Rusa, položilo život na oltar otadžbine. Praktično, bilo kakav kompromis u smislu obeležavanja ove okrugle godišnjice bio bi za Ruse nešto što ne bi naišlo ni na kakav odjek, već na osudu. Tamo ne postoji nijedna porodica u kojoj neko nije stradao u Drugom svetskom ratu. Ja to ne bih stavljao u dnevno-političke stvari, već u istorijske. Za Ruse je ovo jedna svetla stranica u dubokoj istoriji ruskog naroda. Ova proslava je očekivana - kaže Kajtez.

- Za sovjetske narode ovo je veoma lična stvar. Za sve sovjetske narode – oni su zajedno odneli tu pobedu. Jako je tužno, i ono što treba istaći jeste da je nama mesto tamo. Mi smo proporcionalno dali najveći broj boraca protiv fašizma. To ljudi nemaju u glavi – Srbija je dala, procentualno po broju stanovnika, veći broj žrtava nego sovjetski narodi – 300.000 boraca. Nijedan narod nije dao toliki procenat palih boraca, i zato nam je mesto tamo. Kod nas postoji jedna opasna revizija – da se omalovaži partizanski antifašizam ili da se prepusti nesrpskim narodima - kaže Marković.

- Ako pogledamo neke prethodne godine, pre izbijanja rata u Ukrajini, kada je naš predsednik odlazio na obeležavanje tog značajnog datuma za našu istoriju, nije bilo nekih preteranih polemika ili kritika zašto je otišao. To sada ima veze sa Ukrajinom i pokušajem Zapada da predstavi Rusiju i njene aktivnosti prema Ukrajini kao neku vrstu nacizma i fašizma. Upravo iz tih geopolitičkih ambicija Evrope, mi ćemo trpeti posledice - rekao je Petrović.

- Delegacija Centra za društvenu stabilnost je juče došla ovde u Moskvu i ono što smo prvo zapazili jeste praznična atmosfera. Očekuje se veliki broj ljudi iz čitavog sveta. Kada smo sleteli na aerodrom, posle nekih dva sata on se zatvorio, jer je bilo situacija da su neki dronovi iz Ukrajine bili ispaljeni. Za sada je sve dobro, ali po celom gradu je toliko zastava zbog Dana pobede, ja ovo nisam doživeo u životu - kaže Oberknežev, nakon čega se dotakao i bezbednosne situacije same Moskve:

- Ono što mogu da kažem iz prve ruke, i od ljudi iz bezbednosnih službi, nijedan dron nije ušao u taj prostor Moskve i svi su oboreni, vi na svakom ćošku imate policiju i vojsku. Bezbednost je na najvećem mogućem nivou, Ukrajina je najavljivala da će ispaliti na Moskvu, ali to ne bi baš bilo pametno. Mi smo juče obilazili mnoge građevine i za to vreme pričali sa ljudima, oni su upoznati sa svim dešavanjima i poteškoćama koje doživljavaju svetski lideri na putu do Moskve. Svi Rusi sa kojima smo pričali su bili upućeni o dolasku predsednika Aleksandra Vučića, jer se znalo da dolazi zaobilaznom rutom. Ruski narod ceni neuvođenje sankcija.