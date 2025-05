Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Moskve.

- Razgovarao sam sa mnogo svetskih lidera, nama važnih. Imao sam srdačan susret sa predsednikom Narodne Republike Kine Sijem - rekao je na samom početku Vučić.

- Razgovarao sam sa mnogim afričkim i azijskim liderima. Pre svega sa mojim uzbekistanskim prijateljem, ali i mnogim drugima. Verujem da sutra svi željno iščekuju paradu pobede. Razgovarao sam i sa Dodikom, koji je bio tu, i sa predsednikom Kube. I sutra, posle parade, očekuju nas najvažniji sastanci. Ujutru parada, a posle bilateralni sastanci sa predstavnicima Narodne Republike Kine, predsednikom Si Đinpingom, ogromna čast za našu malu zemlju, da izdvoje vreme za odvojeni bilateralni susret, za pravi sastanak ovde u Moskvi - rekao je.

- Da kažem onima koji nisu umeli da cene to što Kina radi za nas. Nijednom nas nisu pozvali nisu rekli da će da napuste Srbiju. Da je bio neko drugi, odavno bi nas napustio, sve to zahvaljujući prijateljstvu koje imamo sa Sijem. I dalje drže 5.000 zaposlenih u Smederevu, relativno visoke plate. Prosto me je sramota da nešto više tražim od Sija, ali moliću ga za dodatnu podršku našoj zemlji.

Foto: Pink Printscreen

- Kad završimo sastanak sa Sijem, imaću i tet-a-tet razgovor i razgovor delegacija sa Putinom. Veoma važni razgovori za nas, pripremaćemo se. Večeras imamo brojne delegacije koje treba da primimo, da mi između sebe se konsultujemo, da se dogovorimo i budemo spremni za strašno važne razgovore za nas. Besana noć je pred nama - otkrio je Vučić uoči razgovora s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Video sam koliko su me napadali u Varšavi, nastavili braća Belgijanci, naravno najveća sila današnje Evrope Hrvatska, neko bi rekao neočekivano. Kada me Hrvati napadnu, kad vidite da vas histerično napadaju, uvek sam zadovoljan. Setim se reči vladike Sergeja, on je rekao "kad razapinju Vučića na krst na takav način, onda znam da je sigurno nešto dobro za naš narod uradio".

- Ovima hvala u Varšavi, biće prilike da im svima odgovorim uskoro. Moj susret sa Žomartom Tokajevim, ja ne znam da li vi znate šta znači otvaranje linije Astana - Beograd. Doći će nam veliki broj biznismena, ovde su uložili stotine miliona evra u hotele, i u Beograd će da ulože toliko, oni to jedva čekaju. Razgovarali smo i o zajedničkoj proizvodnji odbrambene industrije. To je strašno bitno. Veoma sam srećan zbog dobrog odnosa koji imamo sa toliko velikom zemljom.

- Uvek imam poverenje u Ursulu fon der Lajen. Hvala Đorđi Meloni, i italijanskom ministru, bio je izuzetno korektan, nećemo to zaboraviti.

- Šta god da sam uradio, oni će uvek da govore nešto negativno. Vređaju ljudsku inteligenciju tim što rade. Oni misle da su njihovi pratioci članovi sekte. Računaju da nije važno šta je neko drugi objavio i šta se realno dogodilo, već samo šta su oni rekli. Potpuno je svejedno šta mi uradili, suprotstavljam se njihovim tajkunskim interesima, zato sam meta. Kad odem u Moskvu, biću kriv za prekid evropskih integracija. Naš narod je dovoljno promućuran i mudar da to razume. Ponosan sam na naš narod.

Foto: Pink Printscreen

- Moja odluka da dođem ovde je bila sasvim racionalna i nije bila od juče. Dao sam reč i ta reč nešto znači i ovde u Moskvi to znaju. Vidite s kakvom pažnjom govore o jednoj maloj Srbiji iako ovde imaju i Si Đinpinga. Oni su značajnu pažnju posvetili našoj zemlji, a tek sutra uveče da ne govorim. Oni vide da se Srbija ponaša ozbiljno, odgovorno. Nama ostaje sad kad smo pobedili obojenu revoluciju, ne postoji ništa što to može da promeni, čak i sve ono što su mogli da urade da ni mene ne bude, sad više ne postoji ništa što mogu da urade. Gotovo je s tim.

- Narod se osvestio, pobunio protiv stranog mešanja i u krajnjoj liniji, u trenutku kad se smejulje i udvaraju Piculi i šovinistima koji mrze Srbiju i vole samo one Srbe koji im podilaze, one koji će jasno i nedvosmisleno da priznaju da su Srbi agresori, to vam govore oni koji su napravili Jasenovac... Oni koji ne daju ćiriličko pismo da koristite, koji su proterali toliko Srba u Oluji. Je l' mislite da je lako da svaki dan trpite toliko napada od njihovih medija i političara? Običnom čoveku ne bi bilo, ali meni jeste.