- Došao sam da podelim sa vama jedno iskustvo. Ja sam čovek koji je obišao ceo svet. Nikada nisam video ovakvu salu. Da budem iskren, video sam danas i koliko su me napadali u Varšavi, nastavili braća Belgijanci i najveća sila današnje Evrope Hrvatska... Neko bi rekao neočekivano. Kad me Hrvati napadnu histerično uvek sam zadovoljan. Setim se reči vladike Sergija koji je rekao da kad me razapinju na krst na takav način, onda zna da sam nešto mnogo dobro uradio za naš narod. Videli su da su od Šolaka prepisali "debakl za Vučića"... Šta da kažete? To je razlog za moju sreću - kazao je on.