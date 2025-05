- Moja odluka da dođem ovde je bila sasvim racionalna i nije bila od juče. Dao sam reč i ta reč nešto znači i ovde u Moskvi to znaju. Vidite s kakvom pažnjom govore o jednoj maloj Srbiji iako ovde imaju i Si Đinpinga. Oni su značajnu pažnju posvetili našoj zemlji, a tek sutra uveče da ne govorim. Oni vide da se Srbija ponaša ozbiljno, odgovorno. Nama ostaje sad kad smo pobedili obojenu revoluciju , ne postoji ništa što to može da promeni, čak i sve ono što su mogli da urade da ni mene ne bude, sad više ne postoji ništa što mogu da urade. Gotovo je s tim - rekao je i dodao:

- Narod se osvestio, pobunio protiv stranog mešanja i u krajnjoj liniji, u trenutku kad se smejulje i udvaraju Piculi i šovinistima koji mrze Srbiju i vole samo one Srbe koji im podilaze, one koji će jasno i nedvosmisleno da priznaju da su Srbi agresori, to vam govore oni koji su napravili Jasenovac... Oni koji ne daju ćiriličko pismo da koristite, koji su proterali toliko Srba u Oluji. Je l' mislite da je lako da svaki dan trpite toliko napada od njihovih medija i političara? Običnom čoveku ne bi bilo, ali meni jeste.