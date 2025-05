Kako povratiti poverenje ključnih evropskih partnera u posvećenost Srbije reformskom i evropskom kursu kada neretko do nas dolaze poruke o "zamoru od proširenja EU". O ovim, ali i drugim važnim temama, ministar za evrointegracije u Vladi Srbije, Nemanja Starović , govorio je za EUpravo zato .

"Pristupanje Evropskoj uniji svakako nije sprint trka, pa stoga nije realno očekivati nekakve epohalne rezultate u roku koji ste naveli. Trenutno smo fokusirani na realizaciju konkretnih koraka na koje smo se obavezali u pogledu izbora Saveta REM, te izmena izbornog i medijskog zakonodavstva, kako bismo ispunili sve preduslove za otvaranje trećeg klastera pregovaračkih poglavlja do kraja poljskog predsedavanja Savetom EU.

Naša je ambicija da ubrzamo rad na sprovođenju reformi kako bismo se do kraja ove godine pripremili za otvaranje drugog i petog klastera pregovaračkih poglavlja i time se značajno približili kraju maratonske trke na koju proces pristupanja EU nažalost podseća".

• Kao ključne "prepreke" na putu ka prijemu u EU, evropski zvaničnici često pominju iste stvari, poput nezavisnosti pravosuđa, slobode medija i vladavine prava. To smo nedavno čuli i od komesarke za proširenje Marte Kos. Šta su trenutno najveći izazovi i kako planirate da ih prevaziđete?

"Naša državna administracija je u prethodnom periodu naporno radila na sprovođenju reformi upravo u ovim oblastima i to jeste prepoznato od strane Evropske komisije, koja je u četiri poslednja godišnja izveštaja davala zeleno svetlo za otvaranje trećeg klastera pregovaračkih poglavlja. Međutim, do toga još uvek nije došlo zbog političkih konsideracija pojedinih država članica, i u tome za zapravo kriju one objektivne prepreke bržem napredovanju Srbije ka punopravnom članstvu u EU.