Oni naglašavaju da ovakvu ocenu značajno podupire i izuzetno retka okolnost u vezi s papom i Srbijom, a to je da je novoizabrani papa prošle godine boravio u Beogradu . Tada kao kardinal Robert Frensis Privost, on je učestvovao na plenarnoj skupštini Saveta biskupskih konferencija Evrope, sastao se sa srpskim patrijarhom Porfirijem i obišao Hram Svetog Save .

"Papa Franja je pre više godina birao te kardinale i postavljao ih na ključne pozicije, a iz te grupe je i novi papa. I to je sve manje-više na njegovoj liniji. Lav XIV je već bio u Srbiji i to znači da mu nije nepoznata situacija sa Srbijom. Ne verujem da će biti bilo kakve promene politike Vatikana u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu, Srbiju i srpski narod. Stav o Kosovu se neće menjati, jer nije u interesu države Vatikan da se prizna nezavisnost. Ipak je Kosovo i Metohija mesto puno hrišćanskih svetinja koje su devastirane i uništene, a pokušavaju i da ih otmu. Ukoliko bi se Vatikan na taj način umešao, to bi bilo rušenje odnosa s pravoslavnom crkvom. Slični razlozi su i kada govorimo o Stepincu. Neće doći do nastavka kanonizacije, čak mislim da je ta priča završena, pre svega zato što je većina kardinala na liniji politike koju je vodio papa Franja. Čak i u slučaju da je za papu izabran neki konzervativac, pitanje je da li bi i on to nastavio", zaključuje Injac.