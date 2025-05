Putin je na početku sastanka rekao da ceni činjenicu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao u Moskvu uprkos pritiscima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima nakon sastanka sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Moskvi, gde je danas održana vojna parada koja je organizovana povodom 80. godišnjice Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Na sastanku su prisustvovali i ruski šef dilomatije Sergej Lavrov i porparol Kremlja Dmitrij Peskov, ruski ministar ekonomije Maksim Rešetnikov, direktor Rosatoma Aleksej Lihačov, direktor ruskog fonda za investicije Kiril Dmitrijev — glavni posrednik u pregovorima Putina i Trampa.

- Govorili smo o svim temama, najpre o potrebi zajedničkog čuvanja i pamćenja i sećanja na junake koji su se borili protiv nacističkih okupatora. O tome koliko je važno da ne dođe do revizije istorije i kako da se to učini. O svim aspektima bilateralne saradnje između Srbije i Rusije, zadovoljan sam rezultatima razgovora, pažnjom Putina i poštovanje prema Srbiji i naravno takvu vrstu poštovanja pokazali smo i mi - istakao je na početku Vučić.

O uvozu gasa

Kako je potom dodao, razgovor je tekao i u pravcu za dogovor sa Rusijom oko uvoza gasa.

- Otvorili smo pregovore, uskoro će naši specijalisti da krenu u pravljenje dugoročnog ugovora, a ono što je bila moja molba, ali mislim da će tako biti, znajući naše odnose, verujem da će Srbija dobiti veoma povoljne uslove za dobijanje ruskog gasa - rekao je.

Foto: Video plus

O razmeni lekova

Predsednik je dodao da je bilo reči i o lekovima.

- O saradnji o zdravstvu, o razmeni specijalista, o razmeni lekara, stručnjaka, o razmeni lekova. One sad imaju, Zlatibor, ako se ja ne varam koliko sam video, to su i neki posebni lekovi onkološki za decu, dakle za mlade pacijente koji pokazuju izuzetne rezultate i mi smo veoma srećni što ćemo moći i po tom pitanju da ostvarujemo dobre rezultate u saradnji sa Ruskom Federacijom, a pre svega što će to doneti nešto dobro našim mališanima, našoj deci i prožeti nadu i njima i njihovim roditeljima. O svim oblastima smo razgovarali, o vojno-tehničkoj saradnji, da nastavimo saradnju koja nije suprotna ni njihovim ni našim interesima. Ono što mi je važno je da oni rade na uspostavljanju velikih promena i pravednijeg poretka u svetu, i Putin i Si. To sam čuo od njih, bilo je razgovora i o KiM, o dvostrukim standarima koji postoje u delu sveta koji pritiscima teraju da prihvatimo odvajanje od Srbije, o sankcijama Ruskoj Federaciji, tako da, bio je dug i sadržajan razgovor, o NISu, koje su naše dalje akcije... To su u načelu teme razgovora - dodao je.



Ponovo je istakao da je zahvalan na podršci i kineskom predsedniku, sa kojim je danas ranije imao sastanak.

Istakao je da je poseta Moskvi bio značajan iz više razloga.

O navodima da je "odbačen"

- Danas je Putin imao dve bilaterale, samo sa predstavnicima Brazila, Egipta i Srbijom — jedna sa mnom i sa "odbačenom" Srbijom. Ja nisam hteo da ometam kineskog predsednika, on me je sam zaustavio i tražio da šetamo zajedno. Ono nije slika sa večere, već sa koncerta, da vam kažem o kakvim lažovima je reč. Predsednik Si uvek sedi pored predsednika Putina - odgovorio je Vučić na navode da je sedeo daleko od Putina na svečanoj večeri.

Potom je rekao da je uvek bio pored Palestine i Slovačke, jer su Srbija i Slovačka jedna do druge, i da uvek ima određeno mesto sedenja. Najavio je posetu predsednika Uzbekistana.

- Važno nam je da rešimo odnose i sa Taškentom, razgovarao sam sa mnogo svojih afričkih prilika. To je to, jeste naporno, ali idem u hotel, ujutru imamo još jednu obavezu i da vidimo kojim putem ćemo da se vratimo nazad. Ali još to nije zvanično, pa da sačekam samo potvrdu - rekao je i dodao:

Foto: Video plus

- Ako neko može da kaže da je nezadovoljan ovakvim gostoprimstvom ovde, onda s tim čovekom nešto nije u redu. Ja ne pamtim da je Srbija bila ovako poštovana i ovako gostoprimstvo prema njoj pokazano. I hvala naravno i predsedniku Putinu, a hvala i predsedniku Sivu na tome što je na takav način ovažio Srbiju, hvala premijeru Ficu, hvala predsedniku Žomartu Tokajevu. Ja sam dugo razgovarao danas i sa mnogim drugim ljudima i očekujem uskoro da razmenimo posete i sa predsednikom Mirzi Jojevim, jer Uzbekistan je uz Kazahstan najbrže napredujuća, rekao bih, i ekonomija i država Srednje i Centralne Azije. Strašno važno je za nas da rešimo to bolje odnose i sa Taškentom i da ljudi iz Taškenta, dakle iz Uzbekistana, dođu u Beograd i mnogo drugih stvari. Sa mnogo mojih afričkih prijatelja sam danas razgovarao, iskoristio priliku. To je to. Mislim da jeste malo naporno i sad da se ne bih srušio da što pre samo idem u hotel. Ujutro imamo još jednu obavezu i...

O gasu i njegovoj važnosti

- Bez gasa nemate energetiku, bez gasa nemamo dovoljno struje. Ne bismo imali dovoljno struje ni uz uglja, ni iz vetra, ni svih drugih obnovljivih izvora energije da nije bilo gasa. Što se tiče fabrike vozova, ja sam rekao razumem predsedniče Si, niste bili zadovoljni onim što ste videli u Srbiji, kao što imate problema poslednjih godina sa železarom, a zahvaljujući vama pomažete Srbiji i ostajete tu... Da ne ulazim u te stvari, a morate da pravite nešto profitabilno. A on me je iznenadio, i rekao da uskoro očekuje konačan odgovor i da veruje da će biti pozitivan. Ja sam... kao da sam poleteo od sreće u tom trenutku. Hvala vam - završio je.

Na kraju je rekao da će posebno biti zanimljivo dešavanje u Tirani.

Foto: Kurir

O sastanku

Putin je na početku sastanka rekao da ceni činjenicu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao u Moskvu uprkos pritiscima.

- Poštovani gospodine predsedniče, dragi prijatelju dozvolite da vas srdačno pozdravim u Moskvi. Iskreno cenimo da ste na ovaj značajan dan vi sa nama i da lično učestvujete u svečanim događajima. Naši ratnici su rame uz rame ratovali protiv nacističkih osvajača - rekao je Putin Vučiću.

Napomenuo je da se seća razgovora sa Vučićem povodom 80. godišnjice oslobođenja Beograda.

- Cenimo nezavistan i suveren kurs Srbije u međunarodnim odnosima - rekao je Putin.

Predsednik Rusije dodao je da je Gasprom pouzdan snabdevač i odgovara na molbe Srbije i daje dodatne isporuke gasa i pored onih koji su predviđeni ugovorima. Vučić se obratio na tečnom ruskom jeziku i zahvalio domaćinima na gostoprimstvu.

Sastanak sa predsednikom Kine

Foto: Pink Printscreen