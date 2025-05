- Ja bih pre svega podelio dve stvari. Jedno je Evropa, a jedno je EU. Naime, ja EU posmatram isključivo kao birokratsku organizaciju. I ja sumnjam da je ijedna zemlja u Evropi sama za sebe rekla da se ne slaže sa odlaskom Vučića u Moskvu. To čak nisu rekle ni Estonija, Letonija iz prostog razloga što su one zabranile taj pretek kad je iz Brisela stigla naredba. Prema tome, ja bih odvojio te dve stvari, mislim da je to samo, kako da kažem inat Briselske administracije, koja je mislila ako tako mogu da protumačim, da može Srbiju, da kupi uslovno rečeno - kaže Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik Politike iz Moskve.

- Ja sam to rekao u jednoj rečenici. Da vidimo ko ima tu moć danas da te posledice sprovede. Znači ja gledam to iz tog ugla. Dakle ima li negde koncenzus u svetu, da ne pominjem u EU - nema. Da li će to smetati i da li to smetati određenim centrima, ja bih rekao moći u Evropi, apsolutno smeta. Ali šta je to što osim toga što im smeta, da li na taj način može da se nešto sprovede, može sigurno određenim radnjama ali morate vi nešto da sprovedete. A da biste nešto sproveli, morate da imate koncenzus, a tu koncenzusa nema - rekao je Zoran Milosavljević, politikolog.