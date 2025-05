On nas je u intervjuu za Šolakove medije dodatno upoznao sa "vrednostima" blokadera. Za njega je Novi Pazar glavni grad Sandžaka, on ne voli himnu Srbije i neće da je preva, vehabije su mu "ok" i nisu vršile terorističke napade, zatim Srebrenica mu je genocid, a Kosovo treba priznati i - studenti blokaderi su u pravu.