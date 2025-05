Uprkos tome što je Ukrajina zasipala dronovima, ceremonija je bila bezbedna, ruski PVO je pružio odbranu, a svetu su poslate impozantne slike

Pretilo se, strepelo se. Dan pobede povodom jubileja, 80. godišnjice pobede nad nacizmom u Drugom svetskom ratu, proslavljen je u Moskvi. Uprkos tome što je Ukrajina zasipala dronovima, ceremonija je bila bezbedna, ruski PVO je pružio odbranu, a svetu su poslate impozantne slike – desetine hiljada vojnika sa otadžbinskim pokličima, moćna vojna tehnologija, uz 29 svetskih lidera i više hiljada publike. Procene su da je ovo koštalo 205 miliona rubalja, što je oko dva miliona i 200 hiljada evra.

Gosti Vladimira Putina bili su predsednik Kine Si Đinping, predsednik Brazila Lula, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Slovačke Robert Fico, i njih dvojica su dobili najviše kritika i upozorenja od pojedinih evropskih zvaničnika. To dovodi do pitanja: koji to nedemokratski principi upravljaju kada se istorija politizuje?

Inače, predsednik Vučić ima bilateralne sastanke sa dvojicom od tri najveća svetska lidera – i sa predsednikom Putinom, i sa predsednikom Sijem. Predsednik Vučić je poručio da je u Srbiji pobedila obojena revolucija koja je, kako je rekao, organizovana od spolja, da bi se srušila vlast.

O ovim temama u emisiji "Usijanje" govorili su Dragoljub Kojčić, politički filozof, dr Aleksandar Lukić, Institut za političke studije i dr Dragan Petrović, sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Kojčić je na samom početku objasnio da li je 9. maj takođe i naš srpski praznik i da li ga dovoljno vrednujemo i veličamo:

- Svakako je on i naš praznik. Ovde se sada pojavljuje jedna okolnost koja je neprijatna i za Evropu i za čovečanstvo. Ako već govorimo o tome da budućnost može da bude utemeljena samo na nekakvim zajedničkim vrednostima, onda onaj ko insistira na deobi te tradicije, pa i ne želi da se obeležava zajedno, taj je u velikom problemu. Evropska unija sebe proglašava za zajednicu vrednosti, ali u suštini sada pokazuje da to nije. Moramo i mi biti vrlo senzitivni na to pitanje, šta je Evropa - kaže Kojčić i dodaje:

- Sigurno već sada postoje značajne političke stranke u okviru Evropske unije koje će već na sledećim izborima kazniti svoje vlade upravo zato što su odustale od tog sistema. Evropska unija ima jedan problem – kao što rekoh, ona sebe želi da vidi kao zajednicu vrednosti, međutim, tamo ima veoma mali broj zemalja koje se mogu podvesti pod zajednički imenitelj. Zaista ne vidim da ih nešto specijalno ujedinjuje. Italija, Francuska, Nemačka – tu se već pokazalo. Njih ujedinjuje samo jedna stvar, a to je generisanje straha od Rusije. Oni ne mogu da se objedine na pravom sistemu vrednosti. Mnogo im je važnije to podsticanje straha od Rusije, jer ih to objedinjava, s obzirom na to da ne mogu da nađu zone koje bi ih povezale u tom vrednosnom smislu.

Lukić objašnjava da li je Rusija pokazala da ipak nije izolovana, s obzirom na to da je uprkos blokadama letova stigao ogroman broj ljudi i predstavnika drugih zemalja:

- To je samo jedan od primera gde je Rusija pokazala svoju moć, jer Rusija sve vreme pokazuje da nije izolovana. Vrlo je teško izolovati državu koja ima takvu geografiju. Mi svi zajedno imamo pogrešan običaj kada govorimo o nekim državama iz te tzv. međunarodne zajednice, koje su obično iz zapadnog dela sveta. Ako posmatramo ceo svet, to je prava međunarodna zajednica. I u tom pogledu Rusija nije izolovana. Teško da može da postoji konsenzus po mnogim pitanjima - kaže Lukić i dodaje:

- To možemo videti i po rezolucijama i glasanju u Ujedinjenim nacijama. Taj zapadni, globalistički svet, bez Trampa, želi da umanji ulogu Rusije u Drugom svetskom ratu i da naglasak stavi na Ukrajinu, što je bespredmetno. To zaobilaženje Rusije ne potiče od nas, već datira odavno.

Danas se obeležava Dan pobede nad fašizmom, a Petrović je dao svoje mišljenje o postavljanju Vladimira Putina prema svetu i dodao šta je on želeo da pokaže:

- Svet ide ka multipolarnosti. U istoriji nikada nije postojala dominacija samo jedne sile. Kada je Rim vladao, nisu ni znali da postoji Kina, i tako dalje. Tek od uništenja SSSR-a imamo privremeno unipolaran svetski poredak, s dominacijom jedne supersile – Amerike. Kroz istoriju su postojali blokovi i savezi koji su se menjali, ali i različiti centri moći. Sada ponovo imamo multipolarni svetski poredak, koji se ne prekida u jednom trenutku (kao pad Berlinskog zida), već je to postepen prelazak moći na više drugih sila - kaže Petrović i dodaje:

- To su kolosalne države, velike teritorije sa tvrdom moći. Rusija nijednog trenutka nije prestala da bude svetska sila. Čak je i devedesetih imala elemente snažne sile – nuklearno oružje i svetski značajne resurse: dijamante, zlato, naftu, gas, najveći broj metala. Postoji Svetska banka i sada svi mogu da vide na internetu. Rusija je po BDP-u prva u Evropi i četvrta u svetu. Prva je Kina, druga Amerika.

