Ministar Dačić je istakao da srpski narod zna koliko je borba za slobodu koštala, podnoseći kroz istoriju ogromne žrtve i da se ona mora voditi neprestano, u svakom trenutku. To je borba koja se prenosi s kolena na kolena i koja se mora voditi svakog dana u svakom trenutku.

„Danas, kada živimo u vremenu mira, i dalje osećamo da se neprekidno suočavamo sa izazovima - sa pokušajima prekrajanja istorije, osporavanja naših prava i identiteta, sa pritiscima koji nemaju za cilj mir, već slabost i razjedinjenost. Fašizam u prošlom ili današnjem obliku ne možemo dozvoliti da ponovo pokuca na naša vrata. Bez obzira na to gde se nalazimo, bilo u Srbiji, Republici Srpskoj, ili širom sveta, jedinstvo našeg naroda je temelj našeg opstanka, napretka i ponosa. Uvek ćemo biti zajedno u odbrani onoga što nam pripada. Ne tražimo tuđe, ali ono što je naše - svoju slobodu, identitet, svoju istoriju - to ćemo čuvati i braniti. Danas je i naša obaveza da budemo ujedinjeni“, naglasio je Dačić.

„Veoma sam srećan što predsednik Vučić i predsednik Dodik danas prisustvuju podebničkoj vojnoj paradi u Moskvi, 80 godina od pobede nad fašizmom i kapitulacije Nemačke 9. maja 1945. godine. A gde je to trebalo da budu oni, na danu žalosti koji se provodi u okolnim našim zemljama. Za neke od naših bivših naroda Jugoslavije, to su dani žalosti, jer podsetiću, rat u Jugoslaviji nije završen 9.maja, nego 15. maja. Podsetiću da je Zagreb oslobođen 8. maja, sedam-osam dana nakon samoubistva Hitlera. Znači, neki naši narodi ne samo da su bacali cveće fašistima pred noge, nego su više verovali u Hitlera, nego sam Hitler i nemački nacizam i fašizam. To je istina, mi zbog toga treba da budemo ponosni“, istakao je Dačić.