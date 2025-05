- Aleksandar Vučić je kao dostojanstven predsednik jedne ponosne države otišao u Moskvu da oda počast milionima ljudi koji su položili živote u borbi protiv fašizma i nacizma. Sovjetski savez je bio taj koji je, svidelo se to nekome ili ne, odigrao ključnu ulogu u slamanju osovine zla. To je istorijska istina i naš predsednik je se ne odriče iako bi to, prema rezonima Ponoševih konvertita, bilo lagodnije i profitabilnije. Oni bi poljubili svačiju ruku samo da se dokopaju vlasti. Upravo to i rade obijajući pragove po Evropi i brukajući sopstvenu zemlju - rekao je ministar Gašić.