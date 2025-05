- Sram vas bilo, blokadere na ETF i sve ostale koji se od ovoga ne ograde. Ne vidite dalje od svog nosa i nema nikoga ko će da vam kaže to, a posao vaših dekana i profesora je da vas makar elementarno edukuju. Nazivajući Narodnu skupštinu Republike Srbije Rajhstagom, uvredili ste na najmonstruozniji način svoj narod, svoju državu, ali ste uvredili i sve žrtve nacističkih i fašističkih režima širom Evrope. Relativizovali ste ubijenu decu u logorima širom NDH, pljunuli na streljane đake u Kragujevcu, na sve studente i mlade ljude koji su ustali protiv najvećeg zla u istoriji čovečanstva. I to na dan kada je čovečanstvo, pre 80 godina, pobedilo to zlo - napisala je Brnabić na svom X nalogu i dodala: