"To što su uradili blokaderi je bruka i sramota za njih ali i one koji ih podržavaju, pljunuti ovako na ceo narod Srbije je ono što je njihov zadatak i protiv takvih je čast boriti se, blokaderi su gori od najgorih, bezobrazniji od najbezobraznijih, pokvareniji od najpokvarenijih", podvukao je on.