"Kada su pre nekoliko dana u EP, sa osmehom, pozdravljali da 'Srbija mora priznati krivicu za agresiju na Hrvatsku devedesetih', što ne bi danas poredili NSRS sa Rajhstagom. Jer, što je tikva praznija to je bezobraznija!", napisala je ona.

"Sram vas bilo, blokadere na ETF i sve ostale koji se od ovoga ne ograde. Ne vidite dalje od svog nosa i nema nikoga ko će da vam kaže to, a posao vaših dekana i profesora je da vas makar elementarno edukuju. Nazivajući Narodnu skupštinu Republike Srbije Rajhstagom, uvredili ste na najmonstruozniji način svoj narod, svoju državu, ali ste uvredili i sve žrtve nacističkih i fašističkih režima širom Evrope. Relativizovali ste ubijenu decu u logorima širom NDH, pljunuli na streljane đake u Kragujevcu, na sve studente i mlade ljude koji su ustali protiv najvećeg zla u istoriji čovečanstva. I to na dan kada je čovečanstvo, pre 80 godina, pobedilo to zlo", napisala je Brnabić juče.