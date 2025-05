"I zaista, pomislim, da li bi ikom palo napamet, da li bi se iko usudio da izraelski Knesset ili rusku Dumu, na Dan pobede nad fašizmom nazove 'Rajhstagom'?! Gde je to na svetu moguće, sem u toj "totalitarnoj" Srbiji? I gde je moguće da se napadnu vernici na liturgiji, da se zviždi, pišti pa čak i laje na njih , samo zato što poštuju svoju veru i tradiciju? I gde je moguće da se supruga i deca lidera najveće stranke javno targetiraju i nišane? Izgleda samo u toj 'totalitarnoj' Srbiji", napisao je Stanojčić na Instagramu.

"A šta smo to slavili juče sa čitavim slobodarskim svetom, pobedu nad fašizmom? Ne bih rekao....kako to reče Džoni Štulić '...i kako je do neprepoznavanja, dovedena suština prevare...'", zaključio je poslanik SNS.