- Predsednik je inicirao da Narodna skupština krene u izmene i dopune zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kako bi u okviru našeg obrazovnog sistema postale obavezne, ne ko želi ili ko se seti ili kome padne na pamet ili da to ostane do fantastičnih učitelja, učiteljica, nastavnika, profesora, nego da to bude obavezno posete najvećim stratištima našeg naroda, zato što je sasvim očigledno da je naše obrazovanje poslednjih nekoliko decenija u potpunosti omanulo.