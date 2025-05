"Jesmo u procesu evropskih integracija, ali ne odričemo se nijednog trenutka svojih nacionalnih interesa, niti radimo autodestruktivno. Poštujemo one države koje su sve vreme u teškim trenucima podržavale Srbiju i njen prosperitet i diplomatski kredibilitet, a to su upravo Kina i Rusija. U tom kontekstu ovo je praktično demonstracija naše spoljne politike koja ne zanemaruje nijednu stranu i vodi računa o svojim saveznicima. Tako smo se ponašali i ovom prilikom i utvrdili te relacije, stvorili uslove za dalje unapređenje. Kad mislimo da neke stvari ne mogu bolje, iz ovakvih sastanaka se vidi da mogu, i evo, dobijamo podršku i od predsednika Sija i od predsednika Putina. Naravno da se to mnogima neće svideti, pre svega onima koji žele da vide Srbiju na kolenima", objašnjava Miletić.