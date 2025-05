Bez sećanja nema kulture. Bez pamćenja nema samopoštovanja. Bez istine nema pravde. Bez slobode nema države. Bez slobode nema ni čoveka. To su temelji na kojima je podignut naš identitet. To su temelji na kojima vekovima opstaje naša država. To su vrednosti za koje su naši preci bili spremni da daju bas sve da bi zauzvrat imali nas. Neka živi Dan pobede, neka živi duh 9. maja. Neka traje zajedništvo srpskog i svih nama bratskih naroda, i neka večno živi naša jedina i sveta otadžbina Srbija - poručila je ministarka.