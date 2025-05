On je prokomentarisao jedno od svojih obraćanja iz 2012. godine, u kojem ističe da bi ga "bila sramota da se kreće po gradu gde zaposleni primaju osam puta manju platu od njega, a plata je 25.000 dinara", aludirajući na tadašnju vlast i ističući da je to pitanje morala.

"Dobra stvar je da je danas plata u Novom Sadu oko 125.000 dinara, prosečna plata i to je najbolji pokazatelj koliko smo dobrih stvari uradili za Novi Sad i na to sam ponosan zajedno sa svim ljudima sa kojima smo napravili te rezultate i taj uspeh. A što se tiče komentara za stajling jako nezgrapan! Kravata sačuvaj Bože, ne bih je više nikada stavio! Kako i odakle mi ta kravata ne znam. Stajling slaba ocena, gotovo neprolazna. Ne ponovilo se, ali ne ponovilo se i to vreme pre svega, stajling da se ponovi, ekonomija od pre 13 godina da se nikada ne ponovi", naveo je Vučević na svom Tik Toku.