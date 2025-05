Petar Milutinović iz Centra za evropske studije kaže za Kurir da ova situacija neće dovesti do dramatičnih promena u procesu naših evrointegracija, iako je realno očekivati određene kritičke tonove. On naglašava da EU ima strateški interes da Zapadni Balkan uključi u članstvo, pre svega zbog sopstvene stabilnosti i bezbednosti, te će verovatno biti spremna da ostavi diplomatski prostor za rešavanje postojećih neslaganja.

"Poseta Antonija Košte Srbiji dolazi u delikatnom trenutku, obeleženom intenzivnim diplomatskim previranjima zbog najavljenog odlaska predsednika Vučića u Moskvu. Od Koste možemo očekivati jasne poruke o neophodnosti nastavka evropskog puta Srbije, ali i podsećanje da evropska perspektiva podrazumeva dosledno usklađivanje spoljne politike sa zajedničkim stavovima EU. Sa druge strane, smatram da bi bilo preterano zaključiti kako će Srbija sada naići na dramatično usporavanje ili zaustavljanje procesa evrointegracija. EU ima jasno izražen interes za stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana, naročito u kontekstu aktuelne bezbednosne krize u Evropi. To znači da će EU, uprkos nezadovoljstvu pojedinim spoljnopolitičkim potezima Srbije, zadržati otvorena vrata i ostaviti prostor za diplomatska rešenja. Dakle, iako će EU jasno insistirati na većem stepenu usklađenosti Srbije sa evropskim politikama, pragmatični interes Brisela za stabilizaciju Zapadnog Balkana ipak prevladava, što će omogućiti nastavak procesa integracija, doduše uz pojačano političko upravljanje čitavim procesom ", ocenjuje Milutinović.

"Danas ćemo verovatno čuti izraze razočaranja EU što je Vučić bio u Moskvi, ali te poruke neće ozbiljnije zadirati u tkivo naših odnosa sa EU. Razlog za to je što EU u ovoj situaciji ne sme da rizikuje i demonstrira pritisak na Srbiju koji bi mogao da je udalji od EU. Međunarodna situacija je do te mere različita od nekih prethodnih da svaka i manja greška prema Srbiji može da proizvede suprotan rezultat. Jer, Srbija je sve manje nevesta sa jednim proscem, sada ih ima više i zato svaki prosac mora da vodi računa o tome. Uprkos upozorenjima iz EU, sada je mnogo povoljnije za Srbiju nego što je bilo pre dve, tri godine. Uniji se ne isplati da zaoštrava s nama, tim pre što ni Amerika nije takvog stava. I ona se bori da pojača svoje prisustvo kod nas, i to na pozitivan način. Prema tome, EU će morati da bude skromnija u mrgođenju na Srbiju zato što nije postupila po njenoj želji", zaključuje Jovanović.