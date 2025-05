"Ako je iko sumnjao u karakter spoljnopolitički, odnosno orijentisanost studenata, činjenica da trče do Brisela, a ne do Moskve, i te kako nam govori da su studenti, uprkos svojim različitostima, heterogenom sastavu, levom ili desnom orijentisanju, oni svakako prepoznaju činjenicu da od Moskve ne mogu da se nadaju. Dakle, da će im pomoći kada je u pitanju borba za vladavinu prava, da je upravo ta ista Moskva podržala narativ obojene revolucije, a zapravo EU, počeli su dakle od evropskog parlamenta, a sad se to penje preko Marte Kos na komisiju, ostaje da se popne i do drugih članica, odnosno do država članica, i na taj način se zaokruži slika i da se zaista pošalje poruka da od ekstremnih aktera upravo je EU ta koja zaista može da pruži svoj doprinos kada je u pitanju ostvarivanje ciljeva za koje se studenti bore".