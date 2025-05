- Iz Evrope mi još niko nije tražio da raspišem izbore. Niko me to nije pitao, ni da li smo pustili na slobodu one koji su se bavili kriminalom ili upadali u institucije. Nisam čuo ni evropski zahtev u vezi laži o zvučnom topu a ponajmanje šta sam radio u bolnici kada sam posetio povređene u požaru u Kočanima u Severnoj Makedoniji", kazao je Vučić na konferenciji za novinare u Palati Srbija.