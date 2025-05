-Mislim na blokadere. To je naravno palo u vodu i mislim da je dobro da je došao u Srbiju i da razgovara sa svima, da je mogao da vidi kako svi polititički akteri vide situaciju u Srbiji. Od decembra imamo obojenu revoluciju, koja je finansirana iz nekih fondova država koje su članice EU. Mogli su da pomognu da te stvari malo bolje iskontrolišu. Nemamo problem da idemo u dalje reformske zahteve, ali na posletku će doći pitanje KiM, Ruske Federacije, Republike Srpske- rekao je lider SNS.

"Ne znam šta je liberalnije od Srbije u kojoj možete da blokirate javni servis"

On je naglasio da predsednika Vučića očekuju ne laki dani, jer se u četvrtak i petak u Tirani očekuje Samit evropske političke zajednice.

-Pretpostavljam da će jedna od glavnih tema biti učestvovanje predsednika naše države na paradi u Moskvi. Ne bih mu bio u koži, lako je nama odavde da se junačimo. I kada me ponese da kažem ono što je na duši većinskog naroda u državi, uvek napravim zadršku. Treba otići u Tiranu i biti naspram 45 drugih lidera evropskih država koji će da vam kažu da ste uradili nešto što je suprotno njihovim zajedničkim interesima. Više ne razumem šta više oko medija, REM-a, mora da se menja. Ne znam šta je liberalnije od Srbije u kojoj možete da blokirate javni servis, neku ulicu, školu i kada ste blokader unapred ste abolirani. Najbolje da nam oni sve naprave od spolja, a mi da samo klimnemo glavu. Onda više nemamo državu.

"Blokaderi se sa predstavnicima bivšeg režima bave čistom politikom"

-Kao pravnik i advokat utiska sam da ne koriste tu samostalnost, jer ne primenjuju pravne norme kada bi morali da primenjuju. Ne mislim da je tu ništa spektakularno dobro za našu državu, podržavam sve dobro što vodi ka tom polju. Imamo izveštaj ODIR- nakon izbora 2023. i to je okej. Nismo imali nikakav problem da radimo s njima. Ali da dođe neko da nam kaže da nam treba kompletna reforma izbornog zakonodavstva, a meni to deluje kao da treba blokaderi da pobede na izborima. Neko ko nije Vučić, SNS, Pokret za narod i državu ne mogu da pobede na nekim izborima, onda ja ne mogu da bude deo tog procesa. Od početka smo tvrdili, od decembra, da iza svega stoji politika i politički zahtevi. Blokaderi su pokazali svoje pravo lice, ušli u potpuno političko delovanje, što im je od početka bio cilj, nego su uvijali u oblande. Ulaze u predizborne procese, iako izbori nisu raspisani. Blokaderi se sa predstavnicima bivšeg režima bave čistom politikom. To narod Srbije mora da zna. Čim im nije prošao zahtev za prelaznom vladom, oni su u nekoj pauzi u 48 sati pokrenuli čiste političke zahteve za izbore. Sad vide da i od toga neće biti ništa. Žele promenu vlasti i traže sve da se podesi da oni mogu da pobede na izborima. imam sumnju da li bi učestvovali na izborima na demokratski način, već da bi pravili haos- reči su predsednika SNS.