- Ja mislim da to spada u evropske vrednosti, ta vrsta otvorenosti, iskrenog razgovora, dijaloga i demokratskog pristupa. Za nas je veoma važno da je naša ekonomija ubedljivo najsnažnija u regionu. To je važno za naše građane, za životni standard naših ljudi. Bez Evropske unije i njene podrške, teško bi naša ekonomija bila tako i toliko uspešna i sa tom stopom rasta i napretka. Ja sam rekao da je Srbija uvek spremna za razgovore, da nikada od dijaloga nismo bežali i da smatramo da je to jedini put kako problemi mogu da se rešavaju.