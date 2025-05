Slušaj vest

Predsednik pokreta "Mi-snaga naroda" Branimir Nestorović osvrnuo se na zahtev blokadera za raspisivanje izbora i istakao da njihova najavljena lista nije po zakonu.

- Oni su se gadili politike četiri meseca, pet i onda odjednom stiže, traže izbore, traže podršku političkih stranaka. I onda na kraju dolazi ovaj zahtev. Kao prvo, mi uopšte ne znamo ko je sastavio taj zahtev. I ne znamo ko je to sastavio. Mislim, ko je to dao. Kaže, studenti. Znači, postoje pet univerzitetskih centara u Beogradu i preko sto fakulteta. U Beogradu imao sam deset pet hiljada studenata, to ovi drugi centri imaju malo manje. Koji studenti? Svi studenti su to rekli. Pa nejasno je. Onda, vidim sad juče vest. Već sastavljaju listu. Sastavljaju listu kandidata. Ko sastavlja listu kandidata? Studenti - rekao je Nestorović i nastavio:

- Kako može student druge godine veterine da zna kandidata sa Filozofskog fakulteta? Ja ne znam. Ja kad sam imao 19-20 godina nisam znao ni jednog profesora ni na mom fakultetu, na Medicinskom, a kamoli na Filozofskom fakultetu. Šta će on sastaviti? Drugo, zašto samo profesori na fakultetima i univerzitetima? To je prvo diskriminacija, jasna zakonska diskriminacija. To je nemoguće. Dakle, lista nije validna po zakonu, ne može da bude validna. Jer te diskriminišeš druge ljude. Treće, je protivustavna jer meni ne može niko da zabrani. Naš ustav kaže da imaš pravo da biraš i da budeš biran, je li tako? Meni niko ne može da zabrani, jer sam ja kandidat. Zašto bih ja slušao? Treće, mi ne znamo nikakvu... Znači ti sad postaješ politički akter, preko noći postaješ politički akter i tražiš podršku za to što si postao politički akter, pričao si šest meseci da nećeš ulaziti u politiku, a onda tražiš bezuslovnu podršku, a pri tome... Jer ti si neki politički pokret, politička stranka, ti imaš neki program, je li tako? Pa se zna, jesi li za EU, jesi li za NATO pakt, jesi li za Rusiju, jesi li za BRIKS, kakav je stav prema Kosovu i tako dalje. Mi ništa ne znamo o tome kakav je stav studenta.

- Praviš listu. Izbori kad se raspišu, oni se raspisuju po postojećim zakonima. Gde je zahtev za revizijom biračkih zakona, za postavljanje kamera? Nema nikakvih zahteva da se provere birački spiskovi, nego se već pripremaju liste za izbore. Valjda se prvo pripremaju izborni zakoni, pa kad se promene izborni zakoni. Šta znači ta lista raspisivanja izbora? Izbore raspisuje predsednik. Ali ako ih on sad raspiše, on će ih raspisati po sadašnjim zakonima. Znači fali mnogo toga odjednom izbori, što pre izbori imamo listu. Ne može tako, to su pogrešni koraci - naveo je Nestorović.

