- Drugo, studenti su očigledno sa osnovnih svojih zahteva, skrenuli u vode političkog angažmana i to pozivajući za mentora onoga koji bi trebao da sudi o ispravnosti, evropsku zajednicu, za koju ja nemam sada već, baš nijednu lepu reč. Čini mi se da bi ovo posredovanje Evropske unije u zahtevima studenata bilo apsolutno kontraproduktivno.

- Sve je to lepo i ja podržavam dobre diplomatske manire, podržavam dobre odnose sa tom zajednicom država koja se naziva Evropska unija, ali iza tih lepih diplomatskih reči zapravo se krije nešto sasvim drugo. druga stvar, prijem ovih studenata koji su tamo otrčali u Brisel i izjave nekih zvaničnika Evropske unije, na primer Martina Hojsika koji kaže "Vi ste Srbija, a ne Vučić". To je jedna vrlo nediplomatska poruka i ja mislim da neko ko se na toj funkciji nalazi, ne bi smeo takve poruke da šalje. Dakle, to je suprotnost ovome što je rekao Košta u Beogradu.To je problem - kaže Lukić i dodaje: