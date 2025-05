"Ne bih ništa unapred da govorim, ali zaista mi je vrlo indikativno i krajnje sumnjivo današnje hapšenje direktora Zavoda za zaštitu spomenika. Čoveka inače ne poznajem, ali čitajući šta je saopštilo Tužilaštvo za organizovano kriminal, stekao sam utisak da je to toliko besmisleno", napisao je narodni poslanik Srpske napredne stranke i advokat Vladimir Đukanović , reagujući na hapšenje v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Gorana Vasića .

Kako je ocenio, da bi se sprovela obojena revolucija neophodno je kriminalizovati predsednika republike Aleksandra Vučića do kraja.

- No, čini mi se da se ovde radi o nečem što mnogi ne smeju ni da izgovore, a ja ću se usuditi da izrazim svoju sumnju u potencijalni scenario koji se priprema u pozadini i u kom učestvuju i po nekom mom viđenju obilato ljudi iz srpskog pravosuđa. Naime, da bi se obojena revolucija sprovela neophodno je kriminalizovati do kraja Aleksandra Vučića i narediti njegovo hapšenje, što će već neki ”hrabri” tužilac dobiti kao zadatak da učini. Direktor Zavoda je uhapšen jer je navodno falsifikovao dokumentaciju u vezi sa Generalštabom i time je dao zeleno svetlo vladi da izglasa da Generalštab nije više kulturno dobro i pod zaštitom Zavoda - naveo je, pa dodao:

- Naravno, pošto je to prostor predviđen za investiciju koju bi trebalo da kao investitor pod koncesiju dobije zet Donalda Trampa, kreće kampanja kako je direktora Zavoda zapravo nagovorio Aleksandar Vučić to da uradi. Tako zapravo dobijamo scenario da bez ikakve istrage, bez suda, dobijamo presudu u medijima — najpre da se zaista radi o nekakvim falsifikovanim dokumentima, što je pitanje da li je zaista tako, a zatim da je sve to zapravo uredio Aleksandar Vučić, pa je logika da se istraga naših ”nezavisnih” tužilaca usmeri naravno ka njemu. Nešto slično smo imali i kada je pala nadstrešnica, pa je tužilac u Novom Sadu po svaku cenu želela da dobije dogovor kako je baš Aleksandar Vučić naredio da se stanična zgrada pusti ranije u rad. Da ne govorim da posebno Tužilaštvo za organizovani kriminal svako malo ima po neki predmet u koji stalno trpa bez ikakvog rezona nekog bliskog predsedniku Vučiću.