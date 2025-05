Upravo te reči uputio je u utorak Vučić pred predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom koji je, sticajem okolnosti, prvi evropski zvaničnik koji je došao u Beograd posle boravka predsednika Srbije u Moskvu. Ko god je likovao da će visoki evropski zvaničnik da u najmanju ruku prekori Vučića zbog Putina i Moskve, to ne da se nije desilo, nego je ceo svet, i to direktno od Vučića, mogao da čuje rešenost jednog državnika da se bori za principijelnu i čvrstu politiku koja štiti sopstvene državne i nacionalne ineterese i interese građana koje predstavlja.

Foto: Pritnscreen/Video plus, Printscreen/Video Plus

Vučić - Košta, svečani doček Foto: Pritnscreen/Video plus, Printscreen/Video Plus

"Vučić svojom izbalansiranom politikom vodi Srbiju tako da ona drži otvarena vrata prema svim ključnim faktorima. Naša pozicija je prihvaćena, a to se potvrdilo i ovom posetom Antonija Košte u posebnoj situaciji. Ma kako da nisu zadovoljni u EU ili imaju drugačije gledište i na paradu i na posetu Rusiju, niko od njih nije spreman da oštrim kritičkim tonovima nastupi ili preti Srbiji. To je sad u slučaju EU, ali se dešava i u drugim situacijama kada se posmatraju pozicije Rusije, SAD ili Kine. Niko nije do kraja zadovoljan, možda da izuzmemo Kinu, našom pozicijom, ali to baš i govori da je naša pozicija u stvari orijentisana ka našim nacionalnim interesima, a ne ka interesima bilo koje velike sile", napominje Miletić.