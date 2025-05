"To da su studenti blokaderi manjina je opšte poznato, oni su dominantna manjina i medu samim studentima a pogotovo među građanima generalno. To je jasno svima sem onima koji su pokušavali da predstave ove proteste kao proteste svih studenata, što nikada nije bila činjenica. A pojedinci to sada ističu kao važno jer su nezadovoljni porukama koje se šalju od strane tih istih studenata blokadera, a to je da će imati svoju listu i da će opozicija biti isključena. Tako da, ako im se već šalje takva poruka naravno da je očekivana ovakva reakcija dela opozicije", smatra on.