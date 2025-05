- U nekim trenucima morate da procenite šta donosi najmanje štete po vas. Najveća greška u politici je ako pokušavate da plivate suprotno od struje, odnosno da idete protiv trendova. Studenti su radili i više od onoga što je bilo moguće, ali ne možete da očekujete da će studenti ili njihovi protesti menjati zemlju, za to su ipak neophodni politički subjekti. Recimo, ako uporedimo ove proteste sa onima iz '96 i '97 godine je baš u tome što je tada studentski protest imao jaku opoziciju, pa te političke strukture taj prostor koji studenti dostignu, mogu i da popune. U ovom slučaju, mi to nemamo. Za ovakvu vrstu društvenih procesa, potrebno je više subjekata da popune određeni prostor.

- Ja sam voleo ovu vlast koja je davala često izbore. Mislim da je to bolje, nego kada se neko zakuca, pa nema nikakve provere. Naravno, ima to i loše strane, ali da ne ulazimo u to, svakako smatram da je takav princip dobar. Sada mislim da je previše brzo da se to radi. Svakako, za deo haosa su krivi i profesori koji su dozvolili da se ne studira, oni su trebali da rade svoj posao, bez obzira da li će se naći da tim listama. Ne sme da zloupotrebni zgradu i sve što imaju za političke poene.