- Potpuno je besmislena blokada nastave. Bilo je besmisleno i tad kad su počinjali s nekakvim zahtevima, a tek sad je potpuni besmisao sve ovo što se dešava na fakultetima. Politizovanje univerziteta je nešto što je nedopustivo s bilo koje tačke gledišta, i sa zakonske, i s moralne, i s profesionalne strane. Ne mogu ni da komentarišem sva ova natezanja oko normalizovanja nastave. Ako studentima i nastavnicima nije stalo do univerziteta, neka tako i bude. Hajde da ih ukinemo i šta ćemo onda? Dakle, sasvim je besmisleno jer mi pričamo o instituciji koja postoji više od 200 godina. Razgovaramo o situaciji u kojoj će akademska godina propasti ako se ne počne s nastavom, a to je gubitak za desetine i stotine hiljada studenata. I pregovaramo o tome da li će nekoliko desetina ili stotina, nije ni bitno koliko, blokadera da kaže da ili ne. S bilo koje tačke gledišta nedopustivo je da nekoliko stotina studenata ovoliko dugo blokira univerzitete blokirani zato što se njima to tako hoće - naglašava Vuletić.