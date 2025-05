- U rekordnom roku smo uz podršku grada uspeli da dođemo do građevinskih dozvola, a obezbeđeno je finansiranje preko kredita EBRD u iznosu od oko 25 miliona evra. Februara 2024. je počela izgradnja druge faze NTP i očekuje se završetak izgradnje oko nove godine. U prvom kvartalu sledeće godine planirano je opremanje parka, a početak rada u drugom kvartalu. To će nam omogućiti utrostručenje kapaciteta, odnosno očekujemo da će nakon otvaranja druge zgrade parka, u zajednici parka biti ukupno više od 100 kompanija i da ćemo imati više od 1.000 zaposlenih koji će raditi iz parka i to u uslovima koji su na svetskom nivou, na tehnologijama i razvoju proizvoda koji su globalno konkurentni. To stvara uslove da mladi ljudi u Nišu prepoznaju perspektivu, ostanu u Nišu, a rade u okruženju koje je vrhunsko. Da nije bilo parka, ne bi bilo te vrste uspeha i razvoja, privlačenja investitora... Mnoge svetske kompanije pre otvaranja NTP nisu imale razloga da dođu u Niš, a sada su tu - objašnjava Ranđelović.