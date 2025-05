To je bio model kako razviti privredu u našem gradu. Deset novih fabrika je otvoreno, zaposleno je više od 8.000 lica. Pored 10 farbika, na teritoriji grada je u proteklih 12 godina zaposleno više od 30.000 ljudi što je značajna brojka jer grad ima 250.000 stanovnika. Bitni su i infrastrukturni projekti, završena je deonica auto-puta Niš i Bugarska, ali i deonica Niš i Severna Makedonija, pa je više putnika koji prolaze kroz Niš i samim tim je i to uticalo da se privreda ovako razvije.

- Radi se na izgradnji drugog Naučno-tehnološkog parka, što zna či da ćemo imati nove kompanije koje će poslovati u našem gradu. Bitan projekat je i premeštanje pruge iz centra grada, a na to su Nišlije čekale 50 godina. To bi trebalo da se realizuje do 2027. godine. Izdvojio bih i dva projekta na kojima tek treba da se radi, a to je izgradnja novog porodilišta koje je u planu da se krene već krajem ove godine, a naredne godine ćemo imati besplatne udžbenike za našu decu, kao i besplatan javni prevoz. Radimo i na tri nova vrtića, pa ćemo ih imati do oktobra ove godine. Lista čekanja dece će se smanjiti.