- Što se tiče programa, još uvek nemamo detaljne informacije, mada se čini da danas neće biti nekog sadržajnog programa, obzirom da, kao što sam i rekla, vremenske prilike to ne dozvoljavaju. Ono što znamo, to je da će Aca Lukas nastupiti na ovoj bini sutra u 15 časova i to je jedino što je negde potvrđeno. Predsednik Srbije pozvao je sve građane da dođu i prisustvuju ovom saboru jer, kako kaže, sutra će se predstaviti i nova lica na političkoj sceni koja do sada nisu imala priliku za to, a sve u cilju bržeg i boljeg napretka ovog grada, novih fabrika, novih postrojenja, naučno-tehnoloških parkova i da će na taj način i kroz pokret koji se promoviše ovim saborom, grad brže i bolje napredovati.