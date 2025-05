On je poručio da je velika je stvar što će na Vidovdan biti otvoren autoput do Požege.

"Biće brže, lakše i bezbednije doći do Beograda, i do svih delova Srbije. Srbija je našao kuća, a kakva je kuća to zavisi od domaćina. Zato je važno da imamo domaćine koji rade i grade, a ne one koji bi da unište Srbiju! I zato 8. juna glasajte za listu broj 1 “Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić”, poručio je predsednik SNS.