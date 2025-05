Na današnjem centralnom skupu svenarodnog sabora u Nišu na Trgu kralja Milana biće , prema rečima organizatora Pokreta za narod i državu, promovisani mir, jedinstvo srpskog naroda i celovita srpska država. S druge strane, blokaderski pokret očigledno želi tenzije, pošto su u istom gradu, istog dana, i to u minut do 12, zakazali svoj skup na samo 600 metara udaljenosti - na obližnjem Trgu kralja Aleksandra! Ovaj potez studenata, koji svakako nije slučajan, predstavlja ozbiljnu opasnost po bezbednost svih učesnika oba skupa, ocena je sagovornika Kurira.

- Taj najavljeni studentski protest je kontraskup, jer oni sada pokušavaju da na neki način pokažu da su oni u Nišu jači od vladajuće koalicije, barem na ulici i da na taj način anuliraju skup koji organizuje vlast. A to je dosta rizično, jer ako imate dve grupe koje su jedna protiv druge, jasno je da može da dođe do incidenata i biće jako teško to nekako ishendlovati da ne dođe do fizičkog kontakta. Prosto, ovo deluje kao kad se sretnu dve grupe navijača. Takođe, zanimljivo je da su studenti optuživali vlast da ih kopira, a sada oni to rade time što istog dana zakazuju kontraskup njihovom - naglašava Radun.