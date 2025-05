Predsednik Vučić o svim aktuelnim temama, razgovoru sa ruskim i ukrajinskim predsednicima Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, ali i o izazovima koji su pred Srbijom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras na Informer TV, gde, između ostalog govori o svim aktuelnim temama, ali i o izazovima koji su pred Srbijom.

Predsednik će razgovarati i o razgovoru sa ruskim i ukrajinskim predsednicima Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim.

Informer TV emituje zajednički intervju sa Pink TV, Prva TV i Niš TV.

- Srećan sam što sam u Nišu, iako je bilo lepo u Tirani, svi razgovori su bili dobri i važni za našu zemlju, ali posebno sam bio srećan kad smo sleteli u Niš. Pripremamo se za sutra, video sam Anu i Miloša, i verujem da ćemo sutra imati važne stvari da kažemo - rekao je Vučić na početku i pozvao Nišlije da dođu sutra na Svenarodni sabor.

Istakao je da će navesti važnih stvari koje su bitne za Nišlije.

O nasilju u Nišu

- Sutra su moje obaveze veće, u smislu odgovornosti. Neki su rekli da ne smem da dođem u Niš, i tako dalje. Postavlja se ključno pitanje — a gde mi to živimo? Ko su ti ljudi koji sebi daju za pravo da ometaju demokratsko izjašnjavanje onih koji drugačije misle od njih. Zašto je Niš drugi u koji dolazimo? Zbog toga što smo u Nišu prisustvovali jezivom nasilju, to se neće ponoviti, naravno, zato što snaga čopora je primetna kada napadaju pojedince, kada ih je 10, 500 na jednoga. A u drugačijem svetlu se čopor uvek povlači. Ovde smo prisustvovali jezivom nasilju u poslednjih nekoliko godina. Nije to pitanje samo povreda, kamenica, jaja, već pre svega načina na koji neko misli da unizi neko biće - odgovorio je Vučić.

Predsednik je potom podsetio na nasilje koje su preživeli Danijela Krstićš i doktor Milorad Jerkan.

- Te slike govore da ste hteli da nekome oduzmete dušu, srce i da mu oduzmete pravo na život i drugačije mišljenje. Doktor Jerkan je odlučio da nakon 40 i nešto dana da izjavu i svoje svedočenje, mislim da ljudi jezivije svedočenje nisu čuli. A šta je to Tužilaštvo uradilo, a šta su drugi pravosudni organi uradili. Zbog toga je važan sutrašnji skup, da pokažemo da se slobodni duh ne plaši i da smo u stanju da pokažemo da je ovo naša zemlja u kojoj nam batinaši neće odlučivati ko sme i kako da se kreće i da izborimo za to da nam više neznanje i nerad ne budu najvažnija karakteristika - izjavio je.

Ti ljudi žive u nekom svom balonu, u nekom svom mehuru i oni su umislili kad se skupi njih 50, 100 ili 5000, nije važno, dodao je.

- Protestuju protiv vojske jer im se ne sviđa što vojska nije uzela puške i ubila mene ili ne znam šta drugo. To je izgovor i više niko u svetu ne veruje. Pokušavaju da ožive nešto što umire, jer sve većem broju ljudi u Srbiji je jasno šta se događalo. Ko je tukao ljude u Nišu? Ko je napadao gradonačelnika Niša? Napao ga je mladić ko se zalaže za nezavisno KiM, mladić koji se zalaže za prihvatanje genocida u Srebrenici, neko sa izrazito antisrpske pozicije - rekao je.

Kada govorimo o Nišu, u celoj Srbiji, ne samo u Nišu, dodao je, u današnje vreme racionalni pristup ne pomaže mnogo, ali to ljudi ne žele da čuje — ne zato što nije istina, već zato što su bahatost i neznanje postali vrednost po sebi.

- Prosečno u našoj zemlji, na bilo koji video, trajanje gledanja tih videa je između 7-8 sekundi, a čitanje vesti 2-4. Pročita se jedna trećina knjige na godišnjem nivou, sve se svelo na insta-delovanje, na površno, za što više lajkova. Da li nešto drugo znaš, to više nije važno - naveo je.

O gradnji i napretku Niša

- Možda se od 1946. do 1955. u volumenu gradilo više. Ali u značaju infrastrukturnih objekata, u svemu što smo uradili, ubedljivo najviše se gradilo u poslednjih deset godina. I u tom industrijskom smislu, i u smislu putne, železničke infrastrukture, avioinfrastrukture i svega drugog. Kada sam došao u Niš 2014. godine, bila je samo jedna livada. Tada je bilo oko 48.000 ljudi koji su koristili aerodrom u Nišu, 2023. godine je deset puta više koristilo. Izgradili smo novu zgradu, gradimo proširenje piste, novi kontrolni toranj, a biće još više. Uradili smo kompletan auto-put do granice sa Severnom Makedonijom. Radimo pun profil auto-puta do Prokuplja, Merdara i Kuršumlije.

Šta je sve urađeno u Nišu za vreme Aleksandra Vučića

Gradi se i dalje, da ne govorim o 10 fabrika koje već rade, naučno-tehnološkom parku u Nišu, 28,5 hiljada više formalno zaposlenih ljudi nego ranije, istakao je.

- Dao sam sve od sebe da se razlika u platama da se smanji, i za 2 odsto je razlika manja između Beograda i Niša nego što je bila nekada! I guramo sve što možemo i na jug i u Niš. Razlike se itekako smanjuju - rekao je Vučić i potvrdio da je podržavao izgradnju aerodroma.

- Neki kažu da Tirana ima više putnika od Beograda, ali bi imali da radimo kao Tirana. Ali zato što imamo snažnu avio-kompaniju koja je nacionalna kompanija, i koja nam je omogućila život tokom kovida, a pogledajte kako rade ostale u regionu? Ili ne postoje, ili su pet puta slabije. A nijedna od tih neće da vas vozi ni u Čikagu, ni u Majami, a uskoro ćemo leteti i dalje! Morate da imate snažnu nacionalnu kompaniju, ali sam pored toga odabrao da osnažimo u Nišu, jer je za jug ovo važno!

Rezultate ne možete da oduzmete.

O novom porodilištu u Nišu

- Radi se projektna dokumentacija, uradićemo kvalitetno i verovatno najbolje porodilište u Srbiji. Nadam se do 2027. godine da završimo. Uslovi su sada loši, znam sve.

O scenama nasilja na ulicama i foteljašima

- Ranije nije padalo na pamet Srbiji da nekoga ometa kada održava bilo koji skup. Nikada se to nije dešavalo. To je brutalno. To laži u Nišu. SPO, SP, SRS, ovaj, onaj, kasnije SNS, svi. DS nikad nikoga nije ometao. To se podrazumeva, taj dan vi se sklonite, dođu neki drugi ljudi, svi imaju pravo da iskažu svoje mišljenje. Sada neki ljudi misle da imaju pravo da terorom zaplaše nekoga i ne razumeju da su proizveli neverovatnu kontrareakciju. Ne razumeju da je bes onih drugih ljudi kojima su branili slobodno izražavanje, kojima su branili slobodu okupljanja, danas mnogo veći nego njihov. I samo pozivam sve te ljude, i starije i mlađe, koji su terorisali Nišlije koji drugačije misle, da to više nikada ne čine - naveo je i dodao:

- Da više nikada nikoga ne ometaju kada žele u skladu sa zakonom da organizuju svoje skupove. Da se nauče, pustite me da završim, da se nauče elementarnom redu da pokažu poštovanje tuđeg mišljenja. Onako kako svi poštuju njih, čak i kada na kriminalan način, a to je svakog dana, organizuju svoje skupove. Kada kažem kriminalan način ili ilegalan način, to znači suprotno zakonu, nikada prijavljeno policiji, nikada prijavljeno nadležnim državnim organima.

Naveo je da ga iznenadi ponekad histerična kampanja koju neko vodi protiv vlasti.

- Znao sam šta se zbiva, sačekao sam da prođe vreme da bih rekao da je to obojena revolucija, sada je svima jasno. Ima onih koji vide i baš ih briga, a ima i onih koji to vide i ne žele više u tome da učestvuju. Sve je bila iluzija, neznanje i nerad da pobede znanje i rad. Sutra ću prirediti ručak u Nišu za ljude koji su se uključili u Pokret, profesori, doktori... Ugledni ljudi i generalni penzionisani, i stručnjaci, mnogi niški lekari, ljudi koji hoće budućnost za sebe, decu i roditelje - naveo je.

"Odgovaraće za nasilje!"

Suština je u tome da su hteli samo vlast po svaku cenu i obaranje onih na vlasti, suštinski skidanje moje glave, i nisu to krili, istakao je.

- Uvek sam se pitao šta je u glavama te dece. Sam sam roditelj i tražim razloge uvek za sve što rade, ali to sa profesorima i nastavnicima je takav skandal za mene, i da ponovim da nisam došao ni u Niš ni bilo gde da im se dodvoravam. Kad-tad će morati da odgovaraju. Može sutra da mi se nešto dogodi, odgovaraće za 5, 10 godina, nikada ne sme sve ovo što se dešavalo da bude zaboravljeno. Nikada ovo ne sme da bude, ovi zločini koji su činjeni i ovde u Nišu, i u Beogradu, i na svakom drugom mestu, nikada ne smeju da budu zaboravljeni. Ti ljudi će morati da odgovaraju. Do sada su odgovorali četiri momka iz SNS koji su štitili svoje kancelarije, napadnuti su bili, ali su pogrešili što su otišli u drugu ulicu i udarali tamo te što su napadali - rekao je.

Istakao je da ne zna šta bi uradio da se isto nasilje dogodilo njegovom supruzi, deci, porodici.

- Ono jaje što su lupali o glave, i ono što su Jerkanu uradili, to su mi najjezivije scene. Ne znam šta da kažem. Još morate da čitate, radite da biste mogli da vodite državu, jer u zemlji mora da se poštuju oni koji su nešto uradili, rade i koji su nešto završili. Kao što roditelj mora svom detetu da kaže da je preterao, e, tako neko u zemlji mora da kaže onima koji se užasno ponašaju kako da se ponašaju. Ali imamo i druge probleme - rekao je.

O situaciji u BiH

Kako je dodao, sinoć je video kakav je problem u BiH, i da će tu biti mnogo muka i problema.

- Da se ne ponašam kao oni, neću da im odgovaram na sve ono što rade svakodnevno. Neće to biti laka situacija, imamo Kurtijeve napade na srpski narod na KiM, iživljava se nad našim narodom. Ali mislim da su i današnja saopštenja Evropske unije, dakle Evropske spoljne službe, veoma važna. Mislim da po prvi put se danas na takav način izjasnila Američka ambasada u Prištini juče. Pa lako ljudi počinju da razumiju ko je taj koji unosi nemir i koji želi nerede i sukobe na Kosovu i Metohiji. Važno je da politički možemo da delujemo. Moram da se zahvalim Donaldu Tusku, jer on je antiruski nastrojen, ali je rekao da to što hoćete da uradite Aleksandru Vučiću, da to ne radite. Malo ko bi rekao iz srpskog naroda kako je on rekao, i dodao da me zna, kako vodim zemlju i da mi veruje. Nikad mu to neću zaboraviti.

1/8 Vidi galeriju Na Samitu u Tirani prikazan video koji pokazuje evropske lidere kao BEBE Foto: Printscreen

O Samitu u Tirani

- Kaja Kalas je rekla zašto si bio u Moskvi, a ne na drugom mestu, ali smo ostali sami 15-ak minuta da razgovaramo i za 5-6 dana dolazi u Beograd. Imaćemo strateške razgovore. Razgovarao sam i sa Antonijom Koštom, verujem da možemo da idemo dalje. Slušao sam pažljivo Zelenskog. Oni su danas imali poseban štab, tamo Makron, Kir Starmer, Zelenski, Merc. Dobro je da je dogovoreno da se razmeni po hiljadu zarobljenika, hiljadu ruskih vojnika ide svojim kućama u Rusiju, hiljadu ukrajinskih vojnika ide svojim kućama u Ukrajinu. To je najveća razmena ikada vojnika i to je dobra vest. Što znači? Krenuli su da razgovaraju. Kad krenu da razgovaraju, verujem da će doći i do nekih drugih rezultata. Ja ne verujem da će se skoro to završiti, jer mislim da Rusi, ako mene pitate šta vidim, a mnogo mi je glupo da me to pitate i glupo mi je što ovo govorim, zato što sam gost ovde u Nišu, da ne bude da sam to izbegao da kažem, više sad govorim kao neko ko analizira stvari, a ne kao predsednik Republike.

Rusi osećaju da im ide bolje na frontu nego Ukrajini i žele da pre pregovora imaju povoljniju situaciju na terenu.

- Bio sam gost u Jelisejskoj palati, u Briselu sa Fon der Lajen i Koštom, sa Putinom, sa Sijem, sa najmoćnijim ljudima Evrope i sveta, a bilo ih je još mnogo.