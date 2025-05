"Možda se od 1946. do 1955. u volumenu gradilo više. Ali u značaju infrastrukturnih objekata, u svemu što smo uradili, ubedljivo najviše se gradilo u poslednjih deset godina. I u tom industrijskom smislu, i u smislu putne, železničke infrastrukture, avioinfrastrukture i svega drugog. Kada sam došao u Niš 2014. godine, bila je samo jedna livada. Tada je bilo oko 48.000 ljudi koji su koristili aerodrom u Nišu, 2023. godine je deset puta više koristilo. Izgradili smo novu zgradu, gradimo proširenje piste, novi kontrolni toranj, a biće još više. Uradili smo kompletan auto-put do granice sa Severnom Makedonijom. Radimo pun profil auto-puta do Prokuplja, Merdara i Kuršumlije", rekao je Vučić.