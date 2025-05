"Slušao sam pažljivo Zelenskog. Oni su danas imali poseban štab, tamo Makron, Kir Starmer, Zelenski, Merc. Dobro je da je dogovoreno da se razmeni po hiljadu zarobljenika, hiljadu ruskih vojnika ide svojim kućama u Rusiju, hiljadu ukrajinskih vojnika ide svojim kućama u Ukrajinu. To je najveća razmena ikada vojnika i to je dobra vest. Što znači? Krenuli su da razgovaraju. Kad krenu da razgovaraju, verujem da će doći i do nekih drugih rezultata. Ja ne verujem da će se skoro to završiti, jer mislim da Rusi, ako mene pitate šta vidim, a mnogo mi je glupo da me to pitate i glupo mi je što ovo govorim, zato što sam gost ovde u Nišu, da ne bude da sam to izbegao da kažem, više sad govorim kao neko ko analizira stvari, a ne kao predsednik Republike".