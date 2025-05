Studenti u blokadi zatražili su raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i najavili formiranje liste na kojoj bi mogla da se nađe i opozicija. Kako gledate na to?

- Tom odlukom studenti u blokadi došli su do kraja puta koji su prešli tokom ovih meseci, noseći masku nepolitičnosti. Svakome ko dobro poznaje ovakvu vrstu pokreta, a pre svega imajući u vidu naše dosadašnje iskustvo, bilo je jasno da su sve njihove aktivnosti širom Srbije u proteklih šest meseci predstavljale jednu političku kampanju pod plaštom navodne nezainteresovanosti za vlast. Očigledno je da je neki strateg koji stoji iza ovog pokreta procenio da je dovoljno urađeno u pogledu animiranja potencijalnih birača i da je došlo vreme da se pređe s navodno nepolitičkih zahteva za "funkcionisanje institucija" na konkretnu političku akciju. Bilo je samo pitanje vremena kada će pokret studenta u blokadi doći do ove tačke.

Međutim, ulazak na polje politike nosi i svoje "mine" - izazove s kojima će se sada morati suočiti. Za naše političke prilike, ali i za one građane koji dosad nisu u potpunosti razumeli ciljeve ovih blokada, protesta i šetnji, najvažnije je što su maske konačno pale, studenti žele vlast, a ličnosti koje budu predložili na svojoj izbornoj listi biće samo sredstvo za ostvarivanje te ambicije, ili ambicije onih koji suštinski stoje iza njih.