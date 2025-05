- Pobedila je Srbija koja želi da se razvija i koja želi da raste. Ne damo Niš i ne damo Srbiju! To je za nas veliki simbol pobede. Nije to bilo jednostavnih 13 godina. Srbija je imala dovoljno snage da podigne Niš koji danas ima 10 novih fabrika — da bismo imali struju, gas, da se razvijamo i rastemo, to je ona politika koju želimo da podržimo. Očekujem nikada veću podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i prisustvo na ovom saboru do kraja dana u Nišu - rekao je Mali za Kurir.