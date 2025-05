Predsednik Srbije Aleksandar Vučić , tokom obraćanja na Svenarodnom saboru u Nišu , rekao je da je 21. marta, kada su blokaderi u Nišu sproveli brutalno nasilje, konačno njihova obojena revolucija došla do kraja.

"Vidite kako je to sve bilo organizovano sa samo jednim ciljem - da Srbija bude srušena. Mnogo toga nismo na vreme ili nismo dobro uradili, ali nemojte da zaboravite uticaj stranog faktora, koliko je novca uloženo u rušenje Srbije. Sad ću da vam objasnim da biste razumeli zašto su morali da ruše Srbiju. Kada su videli pre nekoliko godina da se Srbija najbolje snalazi u vreme kovida, da najbrže raste i u vreme i posle kovida, i kada je svima njima u Evropi i svetu postalo jasno da to ide tako, naročito nekima u regionu, zašto bi to njima odgovaralo? Menja se balans na koji su svi oni naučili", rekao je Vučić i dodao: