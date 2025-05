- Grad će od 1. jula imati beslatan prevoz i svi će imati besplatne udžbenike u svim opštinama, od prvog do osmog razreda - rekao je.

- Malo je gradova u kojima smo toliko stvari uradili kao ovde u Nišu, a i mnoge Nišlije zaboravljaju šta je sve urađeno. Danas je u Nišu zaposleno 28,5 hiljada ljudi više nego tada. Uradili smo auto-put koji je za Nišlije važan, ka Solunu, ka Skoplju. Zaobišli smo Sićevačku klisuru gde su nam ljudi ginuli, izgradili auto-put do bugarske granice, gradimo brzu prugu do granice sa Severnom Makedonijom, ali najvažnije gradimo auto-put Beograd Niš, i time Niš postaje najbolje povezan grad u celoj Srbiji, gde god da krenete idete kroz Niš. Što to neko drugi nije uradio ranije?