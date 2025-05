- Ključna stvar je, pre svega, što je sam skup održan u Nišu, zbog nasilja blokadera i opozicije koje je baš u tom gradu bilo najbrutalnije, jer se time poslala poruka da ne postoji zabranjeni grad za bilo koga, ni za vladajuću većinu i niti za samog predsednika. Takođe, poslata se jasna poruka da vlast neće uzmicati pred bilo kim i da su svi i tekako svesni u vlasti da je obojena revolucija u strmoglavom padu koji više ne može da se zaustavi. Tako je jedan od poslednjih pokušaja blokadera i opozicije prozren, a to je manevar sa zahtevom za hitnim izborima - ističe Graovac.

Kako objašnjava, jasno je poručeno da vlast razume da to nije želja da se demokratskim putem rešavaju stvari i da žele da se vrate u institucije, jer u tom slučaju ne bi blokirali fakultete, već da je očigledno da je to manevar koji je imao za cilj da da novu injekciju toj obojenoj revoluciji tako što bio se reklo da su izbori pokradeni.

- Time je vlast jasno stavila do znanja da u potpunosti kontroliše situaciju i pružila ruku i opozicionim partijama i studentima, profesorima i svima koji učestvuju u svemu ovome, da se vrate u institucije i da učestvuju u pripremi izbornog procesa i samom izbornom procesu kada se za to steknu uslovi i kada za to dođe vreme. Faktički je rečeno "razumemo šta ste želeli, neće vam proći ali vam pružamo ruku da se vratite u institucije". Samim tim oni koji učestvuju u svemu ovome su svesni da im je i taj poslednji manevar propao i da ih čeka dalje osipanje u narednom periodu, te da su u bezizlaznoj situaciji - jasan je Graovac.