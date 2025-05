- Meni je to glavni utisak, da se osetila jedna nova, posebna energija, jedan entuzijazam koji nije bio prisutan tokom poslednjih meseci od kako se dogodila tragedija u Novom Sadu, te je to rekao bih novi i izuzetno pozitivan signal. Čak bih se usudio da kažem da je energija čitavog skupa bila bolja nego što je bio slučaj na skupu u Beogradu koji je takođe bio pozitivan - istakao je Vuletić.

- Što se tiče samih verbalnih poruka, one i nisu mnogo iznenađujuće. Naime, što se tiče ideje o ozborima, poznat je stav predsednika a to je da oni naravno mogu da budu održani samo ako za tim bude realne potrebe. Pritom, vladajuća koalicija ne zatvara vrata i ne kaže da ih neće biti, ali čeka da se vidi da li će uopšte biti potrebe za njima. Naime, grupe studenata kod kojih je prevagnuo dnevnopolitički duh je pokrenuo tu priču i ona im je važna kako bi se skrenula tema sa pitanja fakulteta i činjenice da je faktički propala akademska godina, a upitno je kakav je efekat postignut. Što se ostalog tiče, ne očekujem da će protesti prestati, trajaće još neko vreme, ali oni nemaju više ni blizu snagu koja bi mogla da dovede do nekih rezultata - zaključuje Vuletić.